Allenamento a casa per dimagrire la pancia: fitness per fisico bestiale

Allenamento a casa per dimagrire e tonificare la pancia (fitness e fisico bestiale), è una nuova realtà legata alla pandemia Covid. Sono molti gli italiani che ai tempi del Covid hanno deciso di attrezzarsi la casa a mo di palestra per cercare di dimagrire dei chili di troppo accumulati nei mesi invernali e nel periodo di lockdown per Covid. Molti seguono i programmi organizzati online dalle palestre mentre altri seguono alcuni schemi che estrapolano da video su internet. Ma come dimagrire la pancia con gli esercizi a casa con corsa e addominali.ALLENAMENTO SPORTIVO E FITNESSCOSA FARE PER DIMAGRIRE LA PANCIA ED AVERE UN FISICO BESTIALECORSA SUL POSTOPrima di passare agli esercizi addominali, utili per rassodare e tonificare, è bene partire con un po' di corsa per fare cardio, che ci permetterà di raggiungere un certo battito e continuare a bruciare calorie anche durante gli esercizi successivi. Iniziare camminando sul posto, poi aumentate la velocità gradualmente con una corsa leggera di 5 minuti, portando però le ginocchia al petto. L'obiettivo è aumentare la velocità e la durata della corsa man mano che si è più allenati.ALLENAMENTO SPORTIVO E FITNESSCOSA FARE PER DIMAGRIRE LA PANCIA ED AVERE UN FISICO BESTIALEEsercizi per tonificare e dimagrire la pancia: gli addominali.Per avere addominali scolpiti, vanno allenate tutte le fasce: gli addominali alti, quelli bassi e gli addominali obliqui. Bisogna però partire con un esercizio semplice ed efficace, il crunch, a seguito della corsa. Sdraiarsi supini su un tappetino, piegare le gambe poggiando i piedi a terra, mani dietro alla testa e, staccando il più possibile l'ombelico dalla maglia contraendolo, portare la testa verso le ginocchia. Altrimenti, sempre nella stessa posizione, appoggiare i polpacci su una sedia e ripetere il movimento della testa. Fare l'esercizio 10 volte per 3 serie.