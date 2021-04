Politica Lega Salvini

La Lega Sicilia cresce in provincia di Siracusa e oggi c’è l’adesione del movimento Noi per Augusta. Lo annuncia il segretario regionale della lega Sicilia, Nino Minardo. “Da oggi Massimo Casertano, già candidato sindaco della Lega ad Augusta, - scrive Minardo - in accordo con il responsabile regionale Matteo Francilia e alla presenza del vicesegretario regionale Anastasio Carrà, è il responsabile enti locali della Lega Sicilia in provincia di Siracusa. Ad Augusta Rosario Salmeri è il nuovo responsabile cittadino del partito indicato dall’onorevole Enzo Vinciullo in accordo con Leandro Impelluso. Con lui aderiscono oggi alla Lega i consiglieri comunali Salvo Serra e Maria Grazia Patti e tutto il gruppo del movimento politico “Noi per Augusta”.Continua a crescere la squadra della Lega in provincia di Siracusa ed auguro a tutti loro buon lavoro nell’esclusivo interesse del nostro territorio.