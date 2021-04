Cronaca Ultima ora

Incendio in abitazione a Modica: salvate due persone Incendio in abitazione a Modica: salvate due persone

Incendio in abitazione a Modica. Grazie al coraggio dei Poliziotti due persone sono state tratte in salvo. Nella tarda serata di ieri un equipaggio del Commissariato di P.S. di Modica, durante il normale servizio di controllo del territorio ha notato del fumo provenire da un appartamento sito in via degli Oleandri. Gli operatori, allertati, hanno accertato che all’interno dell’abitazione erano presenti il proprietario dell’immobile, nato nel 1926 ed il figlio convivente. I due poliziotti si sono introdotti all’interno dell’appartamento ed in particolare uno dei due Agenti ha immediatamente tratto in salvo gli occupanti, che erano già circondati da una fitta coltre di fumo. Successivamente, coadiuvati da personale dei Vigili del Fuoco, gli Agenti hanno evacuato lo stabile.Il poliziotto dopo aver compiuto il salvataggio è stato trasportato al Pronto Soccorso del locale nosocomio poiché è rimasto intossicato dal fumo. In seguito all’accaduto è emerso che le fiamme erano state provocate dall’incendio di una termocoperta, che i due occupanti dell’immobile avevano provato a spegnere con dell’acqua. Successivamente, visto l’esito negativo del tentativo i due avevano lanciato sul balcone la coperta che però aveva provocato un ulteriore incendio a contatto con il materiale posizionato sul ballatoio, danneggiando la stanza attigua ed annerendo le pareti delle altre stanze, nonché la facciata del condominio.Gli accertamenti tecnici condotti dal personale dei Vigili del Fuoco hanno escluso successivamente la presenza di danni strutturali tali da impedire l’agibilità dell’edificio. (Foto web)