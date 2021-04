Sampieri, nuova sede per la scuola dell'infanzia

Attualità Scuola

Sampieri, l’amministrazione incontra i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. La scuola dell’infanzia si è trasferita nei locali del centro d’incontro ex Poste. Visita del sindaco Enzo Giannone e dell’assessore alla pubblica istruzione Caterina Riccotti stamani nella scuola dell’infanzia e primaria Elio Vittorini di Sampieri. L’occasione è stata data dal trasferimento della scuola dell’infanzia nei nuovi locali del centro di incontro ex Poste di via Carignano, adeguati di recente e resi funzionali per accogliere i piccoli. Alla presenza di una rappresentanza dei genitori e della dirigente scolastica Marisa Cannata, il sindaco e il vicesindaco hanno fatto un sopralluogo dopo un simbolico taglio del nastro per rendere i bambini partecipi di questo momento.Subito dopo, incontro alla Primaria di via Medusa, dove oltre agli auguri di una buona ripresa delle lezioni, dopo un periodo di Didattica a distanza, il sindaco e il vicesindaco hanno ascoltato l’appassionato racconto di una classe premiata dal Senato della Repubblica per la partecipazione a un bando che chiedeva ai bambini di diventare legislatori e di presentare un disegno di legge. I piccoli hanno illustrato con grande competenza e maturità il loro disegno di legge contro la violenza sia fisica che psicologica e verbale, dimostrando una consapevolezza e un grado di cittadinanza ben superiore all’orizzonte della loro età.