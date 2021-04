Attualità Avis

Assemblea dei soci Avis in streaming a Ragusa Assemblea dei soci Avis in streaming a Ragusa

La quarantatreesima Assemblea dei Soci Avis passerà alla storia per il suo svolgimento in piena pandemia e per qualcuno, l’incontro aveva il sapore dell’addio. La preparazione ha coinvolto decine di soci volontari e dipendenti che si sono prodigati per la buona riuscita dell’importante appuntamento. Mentre una parte era collegata in streeming gli altri partecipanti erano in presenza, come da foto. L’assemblea è stata fortemente voluta dal Presidente dr. Paolo Roccuzzo e dal Direttore Sanitario dr. Piero Bonomo. Nei loro interventi hanno sottolineato il processo d’innovazione nel sistema avisino ragusano. I dettagli delle relazioni saranno pubblicati sul sito Avis. Il tandem vincente, nei rispettivi ruoli ha messo in luce i punti più significativi del lavoro sinergico che hanno sicuramente migliorato l’approccio dei donatori alla donazione del sangue, in sicurezza e capacità di lavorazione del prodotto ematologico. I risultati delle votazioni, supervisionati dall’Avv. Gugliemo Barone, Presidente di Seggio, sono stati : Revisori dei Conti- Giuseppe Iacono, Carla Occhipinti, Antonietta La Terra (Giorgio Cascone, supplente). Consiglio Provinciale- Franco Bussetti, Rosario Gulino, Salvatore La Terra, Alessandro Martorana, Giovanni Passalacqua, Pietro Saladino e Maurizio Tasca. Consiglio Regionale- Salvatore Schininà, Nuccio Zisa ed Emanuele Pluchino. Consiglio Comunale- Accardi Elio, Aguglia Vittorio, Antoci Giuseppe, Blundetto Natalino, Garufi Maria, Gianni Adriana, Gregna Attilio, Malandrino Giovanni, Montes Antonio, Nuzzarello Federico, Occhipinto Sonia, Pantuso Giuseppe, Privitera Emiliano, Roccuzzo Paolo, Schininà Salvatore, Simonelli Marisa, Tetti Giuseppe, Vicari Alessandro. Per il Consiglio Nazionale è stato indicato il Dr. Giovanni Garozzo. L’Avis di Ragusa rivolge un sentito ringraziamento ai soci che sono andati via e porge un affettuoso benvenuto ai nuovi arrivati.