Appuntamenti Gara auto

La Salita dei Monti Iblei 2021 a Chiaramonte Gulfi La Salita dei Monti Iblei 2021 a Chiaramonte Gulfi

Alle 10.30 di mercoledì 14 aprile si terrà la conferenza Stampa a Ragusa presso il Palazzo della Provincia in diretta streaming. Saranno annunciati anche gli iscritti alla gara promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi ed organizzata da Promoter Kinisia che dal 16 al 18 aprile aprirà il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud ed il Campionato Siciliano.Chiaramonte Gulfi (RG), 13 aprile 2021. La Salita dei Monti Iblei si presenta. Prevista la conferenza stampa mercoledì 14 aprile presso il Palazzo della Provincia a Ragusa, alle ore 10.30, trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook. Sono invitati gli operatori della stampa, previo avviso, nel rispetto delle normative sanitarie. Ad illustrare i particolari della competizione promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi ed organizzata tecnicamente da Promoter Kinisia, che dal 16 al 18 aprile inaugurerà il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, oltre che il Campionato Siciliano auto moderne e storiche, saranno il Commissario Straordinario del Libero consorzio Comunale di Ragusa Dr. Salvatore Piazza, l’On. Sebastiano Gurrieri, Sindaco di Chiaramonte Gulfi, il Coordinatore Tecnico e Sportivo dell’evento Fabrizio Fondacci, il Presidente di Promoter Kinisia Peppe Licata ed il Presidente dell’Associazione Cinquecentisti Chiaramontani Paolo Gulino.Sono arrivate adesioni da tutta Italia e la Salita Monti Iblei si annuncia densa di sfide ad alto agonismo ed occasione prestigiosa per molti piloti protagonisti del Campionato Regionale di confrontarsi con diversi abituali frequentatori della massima serie tricolore. La gara in salita unica di domenica 18 aprile, sarà trasmessa indiretta TV su MS Channel (814 Sky) ed in streaming sui canali social dell’evento. Venerdì 16 alle 20.30 e Sabato 17 su MS Motortv (Sky 813), due speciali su preparativi e prove.