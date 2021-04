Covid Sicilia, 1.110 nuovi positivi: 34 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Il bollettino del Ministero della Salute. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 20 e portano il totale a 5.058. Il numero degli attuali positivi è di 23.709 con un incremento di 738 rispetto a ieri; i guariti sono 352. Negli ospedali i ricoverati sono 1.365, 45 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, 3 in più rispetto a ieri.ecco i positivi nelle singile province siciliane:500 Palermo191 Catania121 Messina162 Siracusa15 Trapani34 Ragusa53 Caltanissetta19 Agrigento15 Enna