Dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana

Dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana. La dieta dimagrante veloce per dimagrire 5 kg in una settimana si basa su un principio fondamentale ovvero tagliare le calorie. La dieta dimagrante veloce è una dieta ipocalorica che taglia i carboidrati e predilige le proteine. Inoltre ha come regola fondamentale quella di bere almeno un litro e mezzo di acqua. Queste regole se messe in atto aiutano a dimagrire fino a 5 kg in una settimana. Ma vediamo come funziona la dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana senza però aver evidenziato come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro di chiedere il parere del proprio medico. Una volta ottenuto il via libera, potrete iniziare questa dieta veloce per ottenere risultati in poco tempo e tornare a sentirvi bellissime in men che non si dica. Questa dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete.Dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana: cos’è e come funziona?La dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana è una dieta lampo ovvero un regime alimentare ipocalorico, nel quale si assumono quindi meno calorie di quante il nostro corpo ne richiederebbe. Scopo principale di questa dieta è quello di accelerare il metabolismo e far perdere peso in poco tempo.Dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena?Come fare una dieta dimagrante veloce per perdere 5 kg in una settimana? La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Fra un pasto e l’altro eliminate la fame e drenate i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite. Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino.Dieta dimagrante veloce 5 kg in una settimana: il menu tipoEcco un esempio di cibi e porzioni per una giornata tipo (ricordate che variare è importante, anche quando si è a dieta):Colazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali.Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca.Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un’insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate-Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle.Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale.