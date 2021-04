Benessere in menopausa, cosa mangiare nella dieta: menÃ¹

Salute e benessere Alimentazione in menopausa

Benessere in menopausa, cosa mangiare nella dieta: menù

La dieta in menopausa si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a perdere peso in modo sano. Durante la menopausa il corpo subisce dei cambiamenti fisici e non solo, innanzitutto il metabolismo inizia a rallentare un pò, ma ci sono anche dei cambiamenti ormonali, sbalzi di umore, aumento della pressione e non solo.BENESSERE IN MENOPAUSA: COSA MANGIARE NELLA DIETA:Ecco alcuni cibi che aiutano a perdere chili in eccesso.Carciofo. Favorisce l’eliminazione del tessuto adiposo, anche arrostiti e leggermente conditi sono perfetti.Insalata di finocchi. Il finocchio è ricchi in acqua quindi aiuta il drenaggio.Soia e derivati. Essendo molto ricca in isoflavoni va a riequilibrare il calo tipico della menopausa.Latte scremato. Evitate quello che ha una componente grassa superiore, ma se volete optate per latte di origine vegetale.Frutta poco zuccherina. Sicuramente eccedere con frutti ricchi in zucchero non va bene. I frutti consigliati in questo periodo sono i frutti di bosco, non solo proteggono eventuali problemi cardiovascolari, ma abbassano anche il livello di colesterolo.Carne magri. Pesce azzurro, pollo, tacchino e maiale, serviteli cotti al vapore o arrostiti. Evitare fritture e impanature che non vi faranno spostare l’ago della bilancia verso sinistra ma verso destra. Accompagnate con verdure grigliate, cotte al vapore o crude come carote, insalata e non solo. Non dimenticate di bere durante il giorno almeno 1,5 litri sono indispensabili, evitate acqua gassata.BENESSERE IN MENOPAUSA: ESEMPIO MENU’ SETTIMANALELunedì: Colazione: una tazza a scelta di caffè o thè con un bicchiere di latte parzialmente scremato o yogurt magro accompagnato da 30 grammi di cereali integrali e 4 fette biscottate.Spuntino a metà mattina : frutta fresca a sceltaPranzo: un piatto di pasta (70 grammi), per secondo 150 grammi di pesce spada condito da limone. Concludete il pasto con un frutto di stagione. In alternativa un hamburger di soia cotto alla piastra, minestrone di verdure con un cucchiaio di crusca d’avena.Spuntino del pomeriggio: un frutto di stagione a scelta.Cena: 200 grammi di petto di pollo ai ferri, cavoli saltati in padella, 40 grammi di pane integrale e un frutto di stagione oppure 200 grammi di insalata di polpo e 300 grammi di patate.Martedì: Colazione: yogurt magro accompagnato da 30 grammi di cereali integrali oppure due biscotti secchi.Spuntino del mattino: un frutto a scelta.Pranzo: un piatto di pasta integrale condita con un sugo di pomodoro fresco e basilico, poi insalata mista e 60 grammi di formaggio oppure 70 grammi di insalata di farro lesso con pomodori crudi al basilico, e 20 grammi di formaggio pecorino in scaglie.Spuntino del pomeriggio: un frutto a scelta.Cena: bresaola o prosciutto crudo (150 grammi) accompagnato da con contorno di verdure a scelta e 40 grammi di pane.Mercoledì: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato accompagnata da una fetta di pane integrale con della marmellata ai frutti di bosco.Spuntino del mattino: un frutto a scelta oppure una spremuta di aranciaPranzo: un piatto di sgombro o orata al forno condito con pomodorini e verdure a scelta accompagnato da 70 grammi di pane, meglio se integrale.Spuntino del pomeriggio: un frutto a scelta.Cena: un piatto a base di riso integrale e lenticchie in scatola.Giovedì: Colazione: yogurt magro accompagnato da 4 fette biscottate.Spuntino del mattino: un vasetto di yogurt magro.Pranzo: polenta bianca o gialla a scelta, 150 grammi di ceci in scatola conditi pomodoro, insalata di lattuga e rucola.Spuntino del pomeriggio: un frutto scelta.cena: spigola al forno condita con spinaci o pomodori, e 40 grammi di pane e un frutto a scelta a conclusione del pasto.Venerdì: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, accompagnato da 4 biscotti integrali o 4 fette biscottate a cui potete aggiungere del miele.Spuntino del mattino: un frutto a scelta.Pranzo: un piatto di pasta con dei pomodorini, per secondo del tacchino ai ferri e un frutto di stagione a conclusione del pasto.Spuntino del pomeriggio: un frutto a scelta o una spremuta.Cena: bresaola o prosciutto cotto, più 40 grammi di pane integrale e un frutto a scelta.Sabato: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, accompagnato da 30 grammi di cereali integrali e un frutto a scelta.Spuntino del mattino: un frutto a scelta.Pranzo: mozzarella con pomodoro in insalata (100 grammi) accompagnati da 70 grammi di pane integrale.Spuntino del pomeriggio: un frutto a scelta.Cena: orata al forno (150 grammi) con patate al forno e un contorno a vostra scelta a base di verdure.Domenica: Colazione: uno yogurt magro accompagnato da 4 fette biscottate con marmellata.Spuntino del mattino: un frutto a scelta.Pranzo: branzino (150 grammi) e delle erbette saltate in padella accompagnate da 70 grammi di pane integrale o di soia.Spuntino del pomeriggio: spremuta di arancia.Cena: riso integrale o orzo con zucca e rosmarino, (70 grammi) a seguire zucchine grigliate e del formaggio a scelta.