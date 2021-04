Covid, Letta: Il punto non Ã¨ quando riaprire, ma come

Italia Coronavirus

Covid, Letta: Il punto non è quando riaprire, ma come Covid, Letta: Il punto non è quando riaprire, ma come

ROMA - ’’Dobbiamo essere il partito dell’intelligenza collettiva, scommettiamo sul fatto che sia meglio della leadership carismatica individuale e i nostri circoli la rappresentano. La nostra forza è l’essere democratici e inclusivi’’. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, in collegamento a Filo Diretto su Radio Immagina. ’’Per quanto riguarda le riaperture, credo che si debba mettere la parola fine al toto data, non fa bene a nessuno questo scontro. Il tema non è la data, è dire quando e a quali condizioni si riaprirà. Per il PD - continua Letta - sono due gli elementi chiave, essenziali per una riapertura in sicurezza perchè la cosa peggiore sarebbe aprire per poi richiudere. La prima è aver vaccinato tutti gli over 60 del Paese, la seconda è avere un tasso di contagi che sia attorno o sotto i 50 ogni 100 mila abitanti per sette giorni di fila.Quando questi due elementi saranno sicuri allora si riaprirà e io spero che questo avvenga il prima possibile. In questa fase di chiusura bisogna aiutare chi ha chiuso, per questo va fatto un Decreto Imprese’’.