30 libri in 30 giorni: Tracce di Cristianesimo

Termini Imerese, “30 Libri in 30 Giorni”, BCsicilia presenta il volume curato da Simone Billeci: “Tracce di Cristianesimo”. Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà martedì 13 aprile 2021 alle ore 17,30 , organizzata da BCsicilia Sede di Termini Imerese, la presentazione del volume curato da Simone Billeci “Tracce di Cristianesimo”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e i saluti di Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese, sono previsti gli interventi di Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università di Palermo e di Francesca Paola Massara, Docente di Archeologia e Storia dell’Arte nella Sicilia cristiana presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” a Palermo. Sarà presente il Curatore. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare: https://meet.google.com/dic-hfzr-owkIl volume. La pubblicazione del presente testo raccoglie le relazioni tenute durante l’anno accademico 2018/2019, in occasione del convegno sulle catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini. Il libro, curato da Simone Billeci, fa il punto delle acquisizioni sull’antico cimitero cristiano, alla luce delle ultime ricerche, e offre un eloquente esempio di come lo studio accurato una catacomba cristiana, attento alle varie problematiche archeologiche e storico-topografiche, possa fornire un contributo determinante alle nostre conoscenze, non solo dell’architettura e degli usi funerari delle prime comunità, dell’arte paleocristiana e dell’epigrafia, ma anche, più in generale, della stessa storia di un territorio nella tarda antichità.Lo studio appassionato del suddetto sito, perlustrato da un punto di vista archeologico, storico, artistico e teologico, redatto dai nostri autori, ha permesso di continuare a “scavare”, cogliendo ancora quel novum, tipico di ogni autentica ricerca. Ricerca capace di riesumare voci e volti di quanti hanno vissuto quei luoghi, ma anche eco di rivelazione di fede e speranza. “Tracce di cristianesimo“, in questo senso, più che farci guardare indietro ci proietta in avanti, più che raccontarci di eventi passati ci parla di cose future, più che trattare di terra ci narra di cielo. Simone Billeci, dottore in teologia e specializzando in storia e filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dirige la Scuola di Teologia di Base “Mons. Francesco Testa” dell’Arcidiocesi di Monreale. Autore di saggi e articoli pubblicati su varie riviste teologiche (Ricerche Teologiche, Ho Theològos, Guttadauro), per le Il Pozzo di giacobbe ha pubblicato “Gratia supponit naturam nella teologia di Joseph Ratzinger” (2020) e curato con M. Naro il volume “Diaconia della bellezza” (2020). Ha inoltre pubblicato “Una persona, due nature” (2020) e curato in lingua tedesca la pubblicazione della tesi dottorale di M.J. Marmann, allievo di J. Ratzinger, dal titolo “Praeambula ad gratiam. Ideengeschichtliche Untersuchung über die Entstehung des Axioms gratia praesupponit naturam” (2018) e la traduzione dal tedesco del testo di J.B. Beumer, “Gratia supponit naturam. Storia di un principio teologico” (2019).