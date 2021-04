Attualità Controreplica

Sanità ragusana, cumulo incarichi Dipasquale controreplica Dimartino Sanità ragusana, cumulo incarichi Dipasquale controreplica Dimartino

Ben due interrogazioni presentate dal deputato regionale Pd Nello Dipasquale al Governatore Musumeci su questioni relative allla sanità regionale e ragusana e ben due risposte, sulla stampa, non dai vertici politici ma dagli stessi interessati chiamati in causa dal parlamentanre dem ragusano. Nel primo caso era stato l’ing. Salvatore D’Urso a minacciare querela nei confronti di Dipasquale, mentre nel secondo caso, all’interrogazione sul cumulo di ben tre incarichi, di coordinatore della sicurezza per l'ospedale Maggiore di Modica,di coordinatore della sicurezza per l'ospedale Guzzardi di Vittoria, di direzione lavori per il Giovanni Paolo II di Ragusa, .è stato l’interessato, Ing. Dimartino, a replicare sulla stampa. E Nello Dipasquale controreplica “apprendo dalla stampa della replica dell’ing. Dimartito con la quale sostiene di aver ricevuto un solo incarico. Non è ciò che si evince dalle carte nell’ambito del Piano di riorganizzazione ospedaliera.Tre su quattro affidati allo stesso professionista.Dai documenti che venerdì 9 aprile ho ottenuto all’ASP di Ragusa risulta chiaramente che l’ing. Dimartino è affidatario di tre incarichi e non risultano revoche di alcun tipo, come lui sostiene, né documenti di rinuncia da parte sua”. Poi Nello Dipasquale conclude “mi permetto di fare un ragionamento a parte: ritengo che sia stato inopportuno da parte dell’ing. Dimartino aver sottoscritto due incarichi a gennaio 2021 avendone ottenuto già uno a novembre 2020. Personalmente non l’avrei fatto. Dimartino ha ritenuto di sottoscriverli tutti e tre, vuol dire che è un uomo fortunato”.(da.di,)