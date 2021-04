Serie C: Volley Modica Paomar Siracusa

Sport Pallavolo

Inizia il girone di ritorno per i giovani della Volley Modica in Serie C e si inizia così come era iniziato il girone di andata, con una sconfitta contro la corazzata Paomar. La formazione di Siracusa costruita per vincere e tornare in B è una squadra dalle qualità eccelse costruita per vincere e convincere contro tutte. Il finale della gara registra un netto 3-0 con la formazione di casa che conferma il suo trend, non ha ancora perso un set fino a qui. Modica ha provato ad imporre il suo gioco nel primo e nel terzo set con un vantaggio momentaneo di 10-14, ma le qualità e l’esperienza guidata dall’ex Bafumo hanno fatto la differenza. Ora bisogna riprendere il ritmo, tornare a vincere e farlo nel prossimo turno, in casa contro Agira. Una gara da non sottovalutare e da affrontare con la giusta concentrazione e il giusto ritmo, per imporre la qualità di giovani che saranno il futuro di questa squadra.A fine gara si è espresso il coach Distefano sui suoi: “Non c’è stata storia ma sapevamo la qualità dell’avversario. Mancavano tanti ragazzi tra cui Bonsignore, per infortunio, ma questa non deve essere una scusante. Dobbiamo tornare concentrati e pensare sin da subito alla prossima gara contro Agira. Siamo certi di poter fare ancora bene e dire la nostra”.