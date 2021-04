Sicilia Ministero della Salute

11 aprile Covid Sicilia, 1.120 nuovi positivi: 64 a Ragusa 11 aprile Covid Sicilia, 1.120 nuovi positivi: 64 a Ragusa

Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.541 tamponi processati, con una incidenza del 6,8%. I dati del Bollettino del Ministero della salute di oggi 11 aprile 2021. La Regione è ottava per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 9 e portano il totale a 5.038. Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a ieri; i guariti sono 331. Negli ospedali i ricoverati sono 1.319, tre in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 171, 7 in più rispetto a ieri.Ecco i dati dei nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle province siciliane:431 Palermo112 Catania162 Messina142 Siracusa65 Trapani64 Ragusa49 Caltanissetta66 Agrigento29 EnnaI positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa, oggi 11 aprile, sono in totale 1.060 di cui 989 in isolamento domiciliare, 59 ricoverati e 12 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa. In aumento anche il numero dei guariti che sale a 8.626 e anche il numero dei decessi che sale a 227.