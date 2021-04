Dieta chetogenica menù settimanale per dimagrire rapidamente

Salute e benessere Diete

La dieta chetogenica è tra le diete più seguite per dimagrire velocemente. La dieta chetogenica è un regime alimentare particolare che prevede una riduzione significativa della quantità di carboidrati introdotti nell’organismo, associata a un incremento delle proteine e dei grassi. Sbilanciando in questo modo le proporzioni dei macronutrienti si “costringe” l’organismo a produrre autonomamente il glucosio e ad aumentare il consumo energetico dei grassi contenuti nel tessuto adiposo. Infatti, quando il livello dei carboidrati è particolarmente basso, le cellule utilizzano i grassi al posto dei carboidrati per ottenere l’energia necessaria a svolgere le loro attività (i neuroni sono l’unica eccezione a questa regola). Questo processo si chiama chetosi e determina la formazione di molecole note come corpi chetonici, utilizzabili anche dal cervello.Ma come funziona la dieta chetogenica e cosa succede all’organismo?La dieta chetogenica ha un grande impatto sull’organismo e inizialmente era usata per ridurre le crisi epilettiche nei pazienti che non rispondevano ai farmaci. È possibile seguirla per ridurre il peso corporeo, ma di solito viene proposta solo per brevi periodi di tempo (non più di qualche settimana). Inoltre, non bisogna mai scordare che non si tratta di un regime semplice da seguire: basta aumentare di poco la quantità di carboidrati introdotta per interrompere la chetosi e indurre l’organismo a tornare a usare gli zuccheri come fonte energetica principale. Talvolta, prima di raggiungere lo stato di chetosi le persone che seguono questo regime alimentare sperimentano sintomi come nausea, stitichezza, stanchezza e difficoltà respiratorie. Gli esperti sottolineano che, per il momento, non esistono prove del fatto che sul lungo periodo la dieta chetogenica permetta di ottenere dei risultati migliori rispetto a quelli ottenibili seguendo un’alimentazione bilanciata.DIETA CHETOGENICA MENU’ SETTINANALE In un articolo firmato dal dietista e personal trainer Riccardo Borgacci, il sito My Personal Trainer propone un menù settimanale esemplificativo basato sulla dieta chetogenica. Il portale sottolinea che il regime alimentare proposto non sostituisce in alcun modo il parere di uno specialista, necessario per la creazione di terapie alimentari personalizzate. L’esempio riportato serve solo a dare un’idea degli alimenti alla base della dieta chetogenica ed è stato realizzato tenendo a mente le esigenze di una donna di mezza età che svolge un lavoro sedentario, non pratica sport, è in sovrappeso e soffre di glicemia alterata e di ipertrigliceridemia.DIETA CHETOGENICA: LUNEDI’Colazione (20% kcal totali): Latte di vacca interno (200ml, 120kcal), Panino con carne magra di tacchino (140g, circa 130-140kcal), Spuntino (5% kcal totali), Noci (10g, 61kcal)Pranzo (35% kcal totali): Merluzzo al vapore, Filetti di merluzzo surgelato (250g, 205 kcal), Zucchine al vapore (300g, 48kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza mela (100g, 52kcal)Spuntino (5% kcal totali): Parmigiano (20g, 78,4kcal)Cena (35% kcal totali): Petto di pollo alla piastra (200g, 220kcal), Lattuga (100g, 18kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza mela (100g, 52kcal)DIETA CHETOGENICA: MARTEDI’Colazione (20% kcal totali): Yogurt bianco da latte intero (200g, 122kcal), Panino con prosciutto cotto sgrassato (140g, circa 130-140kcal)Spuntino (5% kcal totali): Mandorle (10g, 57,5kcal)Pranzo (35% kcal totali): Insalata di polpo, Polpo o piovra (250g, 205kcal), Melanzane (200g, 48kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza pera (100g, 58kcal)Spuntino (5% kcal totali): Parmigiano (20g, 78,4kcal)Cena (35% kcal totali): Petto di tacchino alla piastra (200g, 222kcal), Radicchio rosso (100g, 23kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza pera (100g, 58kca)DIETA CHETOGENICA: MERCOLEDI’Colazione (20% kcal totali): Latte di vacca intero (200ml, 120 kcal), Panino con prosciutto crudo dolce, sgrassato (140g, circa 130-140kcal)Spuntino (5% kcal totali): Nocciole (10g, 62,8kcal)Pranzo (35% kcal totali): Fiocchi di latte magro, 2% di grassi (250g, 215 kcal), Pomodori da insalata (200g, 32kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza arancia (100g, 61kcal)Spuntino (5% kcal totali): Parmigiano (20g, 78,4 kcal)Cena (35% kcal totali): Uova sode (100g, 143kcal), Carciofi (200g, 94kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza arancia (100g, 52kcal)DIETA CHETOGENICA: GIOVEDI’Colazione (20% kcal totali): Succo di arancia (250ml, 112,5 kcal), Muesli con frutta disidratata e frutta secca (40g, 136kcal)Spuntino (5% kcal totali): Fetta biscottata (10g, 42,6kcal), Miele (5g, 15,2kcal)Pranzo (35% kcal totali): Pasta al pomodoro, Pasta di semola (80g, 284,8 kcal), Salsa di pomodoro (100g, 24kcal), Parmigiano (10g, 39,2 kcal), Lattuga (100g, 18kcal), Olio extravergine d’oliva (10g, 90kcal), Pane di frumento (25g, 66,5 kcal)Spuntino (5% kcal totali): Clementine (150g, 70,5kcal)Cena (35% kcal totali): Fagioli stufati (200g, 234kcal), Finocchi (200g, 62kcal), Olio extravergine d’oliva (10g, 90kcal), Clementine (150g, 70,5kcal)DIETA CHETOGENICA: VENERDI’Colazione (20% kcal totali): Yogurt bianco da latte intero (200g, 122 kcal), Panino con prosciutto cotto sgrassato (140g, circa 130-140kcal)Spuntino (5% kcal totali): Mandorle (10g, 57,5kcal)Pranzo (35% kcal totali): Alici marinate, Alici fresche (200g, 192kcal), Melanzane (200g, 48kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza pera (100g, 58kcal)Spuntino (5% kcal totali): Parmigiano (20g, 78,4kcal)Cena (35% kcal totali): Lombatina di vitello alla piastra, Lombo di vitello (200g, 232kcal), Radicchio rosso (100g, 23kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza pera (100g, 58kcal)DIETA CHETOGENICA: SABATOColazione (20% kcal totali): Latte di vacca interno (200ml, 120kcal), Panino con carne magra di tacchino (140g, circa 130-140kcal)Spuntino (5% kcal totali): Noci (10g, 61kcal) Pranzo (35% kcal totali): Calamaretti al sugo, Calamari (250g, 230kcal), Salsa di pomodoro (200g, 48kcal), Olio extra vergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza mela (100g, 52kcal)Spuntino (5% kcal totali): Parmigiano (20g, 78,4 kcal)Cena (35% kcal totali): Carpaccio di cavallo, Filetto di cavallo (150g, 199,5kcal), Lattuga (100g, 18kcal), Olio extravergine d’oliva (20g, 180kcal), Mezza mela (100g, 52kcal) DIETA CHETOGENICA: DOMENICAColazione (20% kcal totali): Succo di arancia (250ml, 112,5 kcal), Muesli con frutta disidratata e frutta secca (40g, 136kcal)Spuntino (5% kcal totali):Fetta biscottata (10g, 42,6kcal), Marmellata (10g, 17,9kcal)Pranzo (35% kcal totali): Riso alla zucca, Riso brillato (80g, 299,2kcal), Zucca (100g, 26kcal), Parmigiano (10g, 39,2kcal), Rucola (100g, 18kcal), Olio extravergine d’oliva (10g, 90kcal), Pane di frumento (25g, 66,5kcal)Spuntino (5% kcal totali): Clementine (150g, 70,5kcal)Cena (35% kcal totali): Lenticchie stufate, Lenticchie mature (200g, 229,5kcal), Finocchi (200g, 62kcal), Olio extravergine d’oliva (10g, 90kcal), Clementine (10g, 90kcal)