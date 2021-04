Moda: Brad Pitt firma capsule collection per Brioni

Moda e spettacolo Moda

Brad Pitt scende in campo per Brioni firmando 'BP Signature', una capsule collection ispirata all’outfit indossato dalla star hollywoodiana durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards in occasione della quale ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo in 'Once Upon a Time in... Hollywood', pellicola di Quentin Tarantino. Ogni capo della collezione esprime uno stile deliberatamente semplice che trova ulteriore forza grazie all’utilizzo di materiali sofisticati e alla facilità di abbinamento. Scegliendo di vestire Brioni dal 2019, Pitt ha selezionato vestibilità morbide e colori tenui per un guardaroba caratterizzato da tessuti estremamente morbidi che rendono i look suggestivi. Il guardaroba si compone di sette pezzi, che includono un abito a due bottoni, una polo in cashmere a maniche lunghe dal peso piuma, una giacca sportiva in cashmere double, un cappotto sfoderato e ultraleggero e una giacca da sera in velluto abbinata a pantaloni in lana e a una camicia da sera in pregiato cotone. Tutti i capi della collezione sono caratterizzati al loro interno da un'etichetta disegnata da Brad Pitt con la sua firma."È stato un grande piacere lavorare con Brad Pitt alla creazione dei capi 'BP Signature' - spiega Norbert Stumpfl, design director di Brioni -. È stata un’opportunità per realizzare qualcosa di semplice e confortevole, senza rinunciare a stile e raffinatezza. La bellezza della collezione sta nella sua versatilità, poiché lascia ad ogni uomo la libertà di indossare questi capi come preferisce”. La collezione 'BP Signature' è disponibile nei negozi Brioni, su Brioni.com e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo.