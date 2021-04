Covid, focolaio scoppia in un coro di Ragusa

Attualità Coronavirus

Un focolaio Covid è scoppiato in una corale che si esibisce in una chiesa del ragusano. A darne notizia è stato il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Ecco il posto del manager Aliquò: “Il coronavirus (la variante degli sprovveduti). Se non fosse da piangere ci sarebbe da ridere: ma davvero per adesso non si può fare a meno di un coro ? Evidentemente no! Così, dopo il sassofonista che questa estate ha spruzzato il virus tra i tavoli degli invitati di un paio di matrimoni, ecco i nuovi fenomeni: i coristi. Altri contagi e altre persone in pericolo di vita. Altra sofferenza, altre lacrime e ancora paura (dopo però, in ritardo). E altro duro lavoro per il personale sanitario fuori e dentro gli ospedali. E speriamo – conclude Aliquò - che finisca bene”. (FOTO WEB)