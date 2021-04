Sicilia Coronavirus

Covid, Musumeci dopo Palermo pensa ad una zona rossa per tutta la Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, annuncia iìuna possibile zona rossa in tutta la Sicilia. "Quello che mi preoccupa è la Sicilia. Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’isola: abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. E’ facile pensare che se la soluzione del palermitano dovesse estendersi ad altre due o tre zone della Sicilia, saremo costretti a chiudere". Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci, durante la conferenza stampa sui contagi e la campagna vaccinale in Sicilia. Il mio governo non vuole nascondere né i morti, né i guariti. Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l'altro: i siciliani devono sapere che al governo c'è gente per bene» ha poi aggiunto il presidente.Per il governatore della Sicilia, è in atto «una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall’opposizione alla ricerca di credibilità perduta» riferendosi alle richieste di Pd e M5s che chiedono le sue dimissioni dopo l’inchiesta di Trapani ora in mano alla Procura di Palermo sui presunti dati taroccati trasmessi all’Iss, il collasso della maggioranza sulla finanziaria regionale e l’aumento dei contagi in Sicilia con la disposizione di numerose zone rosse (l'intera provincia di Palermo). Musumeci ha parlato di «tanti sciacalli e iene che accerchiano il mio governo». «C'è una sola soluzione - ha aggiunto Musumeci - fare raggiungere l'immunità e vaccinare i siciliani. Abbiamo tutto quello che serve per procedere alla vaccinazione, ma mancano solo i vaccini. Vaccinazione che determinerebbe un grosso vantaggio per l’economia turistica dell’Isola».«E' un danno e una beffa: un commerciante - ha aggiunto Musumeci - deve chiudere e vede le strade piene di gente a passeggio. Non è possibile questo. E questo succede perché non c'è responsabilità collettiva sufficiente e non c'è la presenza sufficiente della forze dell’ordine. Ma come si fa inquietante questo momento a guardare al consenso: chi gestisce una epidemia può davvero preoccuparsi di perdere 10, 100 o mile voti?. Lo dico agli sciacalli politici».