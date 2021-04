Reddito di emergenza 2021, 800 euro al mese: come fare domanda passo per passo

Italia Inps

Reddito di emergenza 2021, come fare domanda passo per passo. Il reddito di emergenza 2021 per ricevere l’assegno di marzo, aprile e maggio si può già richiedere sul sito dell’Inps dal 7 aprile. La procedura telematica è disponibile all’interno del portale MyINPS e l’invio dell’istanza è possibile fino alla scadenza del 30 aprile 2021. La domanda come da prassi si può fare tramite il sito dell’Inps o tramite i patronati. Ma vediamo passo per passo come si può fare la domanda per avere il Reddito di emergenza 2021.DOMANDA REDDITO DI EMERGENZA 2021: l’accesso a MyINPS e il modulo da compilarePer presentare domanda di accesso al reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 è necessario accedere al servizio online dell’INPS inserendo le proprie credenziali:SPID, identità digitale;CIE, Carta d’Identità Elettronica;CNS, Carta Nazionale dei Servizi;Credenziali MyINPS (Codice Fiscale e PIN). Si ricorda che dal 1° ottobre 2020 non è più possibile ottenere nuovi PIN.Una volta entrati nel portale MyINPS sarà necessario digitare nella barra di ricerca in alto “reddito di emergenza”, ed accedere all’applicativo dedicato all’inserimento della domanda.Nel menu di sinistra si dovrà quindi valorizzare il campo “GESTIONE DOMANDA” e, nella tendina che si aprirà, cliccare su “Acquisizione”La schermata evidenzierà quindi la data di presentazione della domanda di REM. Per procedere alla compilazione bisogna cliccare sul pulsante “continua”.Si aprirà quindi una pagina in cui sarà presente il modulo da compilare, suddiviso nelle tre seguenti schede:“Dati richiedente e tutore”, corrispondente alla parte dell’anagrafica del tutore, qualora presente, e del richiedente (QUADRO A del modulo);“Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento”, dove bisognerà valorizzare i campi riferiti a:autocertificazione del possesso dei requisiti;dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato detentivo o istituti di lunga degenza;scelta del metodo di pagamento (QUADRO B del modulo);“Sottoscrizione dichiarazione” (QUADRO C del moduloPer la compilazione della domanda è necessario inserire i dati in ogni singola scheda, spostandosi tra di esse cliccando i pulsanti “Precedente” / “Continua...” che si trovano in alto a destra dello schermo.Il pulsante “Salva in bozza” consente di terminare in qualsiasi momento la compilazione della scheda e di salvarla in modalità “Bozza”. Così la domanda del reddito di emergenza potrà essere oggetto di integrazioni o modifiche in un momento successivo.Si specifica però che finché non sarà completata, la domanda non sarà oggetto di elaborazione ai fini della verifica dei requisiti.Cliccare sul pulsante “Esci” consente di interrompere l’operazione e tornare alla pagina principale.Domanda reddito di emergenza 2021: dati richiedente e tutore (QUADRO A)In fase di compilazione del quadro A è necessario inserire i dati identificativi della domanda, ossia:Codice fiscale del richiedente;tipo di delega (solo per gli Enti intermediari);Questi dati rimarranno visibili anche durante la compilazione degli altri quadri.Se viene indicata la delega del tutore legale è necessario indicare poi i dati del tutore nella seconda parte della prima scheda. Per richiedente si intende il soggetto per cui viene presentata la domanda, mentre per tutore si intende l’eventuale tutore legale che presenta la domanda nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace.All’interno della scheda bisognerà inserire i seguenti dati:Le generalità anagrafiche del richiedente. Si ricorda che:Il dichiarante in assenza di tutore deve avere compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione domanda;il richiedente deve avere compiuto i 10 anni di età alla data di presentazione domanda se presente un tutore.I dati relativi alla cittadinanza ed alla residenza;la compilazione dei dati relativi ai recapiti per le comunicazioni, quali:domicilio;telefono cellulare;email.Qualora venga indicato l’indirizzo di domicilio (da inserire solo se diverso dalla residenza) è necessario indicare anche il comune ed il cap rispettivi. È obbligatorio, comunque, indicare almeno uno dei due tra indirizzo email e numero di telefono cellulare.Nella scheda, qualora presente, si dovranno inserire gli analoghi dati del tutore. Sono evidenziati con l’asterisco (*) i campi obbligatori: la mancata compilazione di tale campi impedisce il passaggio alla scheda successiva.A quanto ammonta il Reddito di emergenza?L’articolo 12 del Dl 41/2021 ha rinnovato l’assegno per tre mensilità (marzo, aprile, maggio 2021), ciascuna pari a 400 euro come importo minimo, moltiplicato per i parametri della scala di equivalenza del reddito di cittadinanza (come definita dall’articolo 2, comma 4 del Dl 4/2019), ad esempio per 1,4 per un adulto con un figlio minorenne), fino a un massimo di 800 euro mensili a famiglia. Il moltiplicatore può arrivare a 2,1 se nel nucleo, oltre agli altri componenti, ci sono disabili gravi o persone non autosufficienti. In questo caso, l’importo dell’assegno mensile può raggiungere 840 euro. (Fonte Inps)