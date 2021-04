Economia Libero Consorzio Comunale di Ragusa

5 tonnellate di rifiuti smaltite a Ragusa 5 tonnellate di rifiuti smaltite a Ragusa

Smaltite altre cinque tonnellate di rifiuti raccolti in provincia di Ragusa. Anche durante il periodo pasquale l'attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici fuori uso voluta dal Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa, Dott. Salvatore Piazza, lungo le strade extracomunali e non solo, è continuata su tutto il comprensorio ibleo. In ottemperanza di quanto disposto dal protocollo d'intesa siglato con i 12 Sindaci della Provincia di Ragusa, sono stati rimossi e conferiti in discarica autorizzata kg. 5.000 di pneumatici fuori uso, materassi e divani abbandonati lungo la rete viaria dei Comuni di Scicli e di Ispica. Il servizio di bonifica del territorio ibleo, di concerto con tutti i Comuni, continuerà nelle prossime settimane.