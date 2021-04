Terremoto di magnitudo 6.1 in Indonesia: allerta tsunami

Dal mondo Ingv

Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'Indonesia. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami, secondo quanto riporta l'agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica indonesiana che all'inizio aveva misurato una magnitudo maggiore di 6.7. Il sisma è avvenuto alle 14 del pomeriggio ora locale e l'epicentro è stato registrato a 96 km a sud della cittadina di Kepanjen, nel distretto di Malang, a una profondità di 80 chilometri. Il portavoce dell'agenzia nazionale per i disastri ha detto che sono in corso accertamenti per valutare l'impatto del terremoto, i danni provocati e le eventuali vittime.