Dolce dietetico: ricetta facile

Esistono vari dolci dietetici, ideali per chi è a dieta. Il Tiramisù vegano è un dolce dietetico facile da preparare e gustoso da mangiare. Il tiramisù vegano è la versione senza uova e senza mascarpone del classico dolce italiano a base di caffè.Ma come si prepara il dolce dietetico ovvero il tiramisù vegano?Facile e rapido da preparare in casa, è perfetto per gli ospiti che non mangiano ingredienti di origine animale e per chi è in cerca di un dolce light, poco calorico. Un sapore ugualmente delizioso, anche se gli accorgimenti per rivisitare la ricetta non sono pochi. Panna e yogurt di soia, zucchero di canna integrale e biscotti vegani. Per prepararlo, mescolate lo yogurt di soia insieme allo zucchero di canna. Aggiungete la panna vegetale a filo e iniziate a montare con le fruste elettriche. Nel frattempo preparate il caffè, versatelo in una ciotola e inzuppate i biscotti vegan. Create il primo strato di biscotti, poi uno di panna e a seguire i frutti canditi.Continuate in questo modo fino alla superficie, terminate con il cacao amaro in polvere e lasciate riposare il dolce in frigo almeno 30 minuti.