Torta light all'acqua dietetica senza uova e senza burro: ricetta

La ricetta della torta all'acqua è una torta light, senza uova e burro, facile da preparare anche per chi è alle prime armi e non ha ancora molta esperienza con i dolci. Si utilizza la farina 00, zucchero, acqua, olio di semi e scorza di limone. Un dolce soffice e leggero ideale per la merenda, perfetto da preparare anche se arrivano amici a cena all'improvviso: in poche mosse realizzerete una torta sofficissima e leggera che conquisterà i vostri ospiti. Per prepararla, grattugiate la scorza di limone e aggiungetelo in una ciotola con la farina e il lievito. A parte, mescolate acqua e zucchero, per ottenere una cremina liquida. Aggiungetela alle polveri e mescolate bene. Versate l'olio di semi e versate il composto in uno stampo oliato de diametro di circa 24 cm.Infornate per circa 40 minuti a 180°. Spolverate di zucchero a velo e servite.