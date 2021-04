Sport Calcio

Pioli: Testa solo al Parma, l'obiettivo resta la Champions Pioli: Testa solo al Parma, l'obiettivo resta la Champions

MILANO - ’’Siamo così vogliosi di fare bene e concentrati nel raggiungere un obiettivo così importante che siamo delusi quando non mettiamo in campo prestazioni all’altezza. Ma bisogna andare avanti, abbiamo capito gli errori commessi nella partita scorsa. Non mi piace che si dica che mancano 9 partite, conta esclusivamente la partita di domani. Dobbiamo giocare meglio dell’ultima gara consapevoli degli errori che abbiamo fatto e delle nostre qualità, il Parma sta bene, è una squadra fisica, veloce, che gioca un calcio efficace’’. Stefano Pioli manda in archivio il pari con la Samp e sprona il Milan a ripartire già dalla sfida di domani al Tardini. Con l’Inter ormai lontana, i rossoneri devono guardarsi le spalle per conquistare l’agognato posto in Champions.’’Se saremo bravi a mantenere la media punti che abbiamo avuto fino ad oggi, potremo chiudere attorno agli 80 punti che sarebbe un risultato importante e che ci darebbe la possibilità di arrivare fra le prime 4 che è il nostro obiettivo. Abbiamo sempre retto le pressioni, ce le siamo fatte anche da soli: un anno fa eravamo a lottare e sperare in un posto in Europa League, oggi siamo a lottare e sperare in un posto in Champions. Abbiamo superato vari step e questa forza mentale ci deve accompagnare da qui a fine campionato’’. Nelle ultime settimane però si fa un gran parlare dei rinnovi dei vari Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic e Romagnoli. ’’Io vedo i miei giocatori molto sereni, molto concentrati.Quando ci sono delle trattative bisogna aspettare il risultati finale ma vi posso garantire che tutti stiamo pensando a un unico obiettivo, che è vincere la partita di domani e riportare il Milan in Champions. Non siamo ancora dei vincenti ma stiamo combattendo per essere dei vincenti’’.