Metodo Apollo, dieta psoriasi e tiroide: cibi si e cibi no

Dieta Apollo è un metodo elaborato per eliminare o ridurre le conseguenze della psoriasi, della tiroide o di altre malattie autoimmuni. Il Metodo Apollo o dieta apollo serve a depurare l’organismo e ad azzerare i fastidi delle intolleranze alimentari e perdere peso in maniera sana, graduale e controllata.Ma come funziona la dieta con il metoto Apollo?Il principio di base sta nell’alimentazione da scegliere ovvero bisogna consumare solo alimenti che danno sostanze nutritive al corpo ed evitare i cibi che possano scatenare reazioni autoimmuni. La causa delle malattie autoimmuni è per tutte la stessa e consiste nel fatto che il nostro sistema immunitario invece di proteggerci si rivolge contro di noi attaccando cellule e tessuti, come la tiroide nel caso dell’ipotiroidismo o la pelle nel caso della psoriasi.Come funziona il metodo Apollo. Consumare solo alimenti molto nutrienti fornisce una riserva di micronutrienti che intervengono in caso di carenze e squilibri, regolando così il sistema immunitario e la produzione dei neurotrasmettitori. La salute dell’intestino è fondamentale e questa dieta lo protegge evitando alimenti irritanti o che fermentano e ripristinando il microbiota che è la nostra vera barriera contro la maggior parte delle malattie, il nostro intestino contiene infatti il 70% del nostro sistema immunitario.METODO APOLLO E DIETA: CIBI NO O CIBI DA EVITAREI cibi no o i cibi da evitare.noci, bevande alcoliche, cereali (farina, farro, mais, miglio, legumi (tranne piselli taccole e fagiolini), latte e latticini, zuccheri e alimenti trasformati, oli e conservanti industriali, oli di sementi industriali (come gli oli vegetali), caffè, tè, solanacee (cioè pomodori, peperoni, melanzane, patate).METODO APOLLO E DIETA: CIBI SI O CIBI PERMESSII cibi si o cibi permessi: uova, carne, pesce pescato e non allevato, verdure e frutta bio di stagione, patate dolci o rosse, riso, farina di riso, farina di castagne, olive e olio extravergine di oliva, mandorle e nocciole.METODO APOLLO E DIETA: INDICAZIONILa dieta con il metodo Apollo deve essere seguita per almeno 6 o 8 settimane per notare i primi effetti benefici. Per poi reintrodurre pian piano un cibo nuovo al giorno per permettere al corpo di riadattarsi e eliminarlo ancora se si notano segni di intolleranza. Prima di cominciare qualsiasi tipo di alimentazione dietetica è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia soprattutto se si soffre di malattie importanti, una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito.