Dieta sempre di Moda, come dimagrire in 7 giorni: menÃ¹ settimanale

La dieta sempre di moda è una dieta che promette di dimagrire in 7 giorni. La dieta sempre di Moda per dimagrire è la dieta Paleolitica (Dieta Paleo o Paleodieta). Si tratta di una dieta che si basa su un regime alimentare molto discusso e attenzionato da esperti e nutrizionisti in quanto se protratto per molto tempo potrebbe dare effetti collaterali non indifferenti per la salute dell’organismo. Ma vediamo come è nata, cosa si mangia e le controindicazioni a cui può andare in contro chi segue questa dieta troppo a lungo. La Paleodieta è stata ideata da Loren Cordain, nutrizionista dell’Università del Colorado appassionato di alimentazione dell’era paleolitica. Gli uomini dell’età della pietra vivevano sostanzialmente di caccia e pesca, non praticavano infatti ancora né agricoltura né allevamento e si nutrivano solo di carne, bacche, frutta e verdura, ovvero di ciò che riuscivano a procurarsi nel corso della giornata cacciando e raccogliendo.Ancora oggi, secondo chi promuove questo regime alimentare, dovremmo seguire un’alimentazione così composta. Saremmo infatti tutti programmati, al pari dei nostri antenati, per nutrirci in particolare di proteine animali oltre che di ortaggi e frutta.DIETA SEMPRE DI MODCA: DIETA PALEO, COME FUNZIONALa Dieta Paleo si basa sull’idea che anche gli uomini moderni dovrebbero mangiare come si faceva nel lontano passato, questo non solo per garantirsi il peso forma ma anche per mantenersi in salute.La dieta sempre di moda o la dieta Paleo si basa su alcuni principi. Per stare bene, secondo Cordain, è necessario seguire un’alimentazione molto ricca in proteine animali in cui si escludono completamente i carboidrati ad eccezione di quelli contenuti in frutta e verdura. Importante anche associare al regime alimentare paleolitico della regolare attività fisica: i nostri antenati infatti non erano certo sedentari visto che dovevano ogni giorno procurarsi con fatica il cibo che gli occorreva non potendolo acquistare comodamente in mercati o supermercati. L’ideatore della dieta Paleo sostiene che si tratta di un metodo infallibile per dimagrire velocemente in 7 giorni e comunque da seguire anche senza la necessità di perdere peso. Molti nutrizionisti però non la pensano così e vedono in questo tipo di dieta iperproteica un potenziale rischio per la salute, soprattutto se seguita per lunghi periodi.DIETA SEMPRE DI MODA: DIETA PALEO, COSA MANGIARE?La Paleo dieta consente di mangiare solo i cibi che esistevano nell’era paleolitica dunque: carne (soprattutto magra), pesce, crostacei e molluschi, verdura, semi, radici, bacche, frutta e miele. Molto raramente si possono bere alcoolici e consumare condimenti come l’olio. Concessi anche tè e caffè.DIETA SEMPRE DI MODA: DIETA PALEO, COSA NON MANGIARE?Da evitare invece sono tutti i tipi di cereali, i legumi, latte e latticini, sale, zucchero, olio, burro, tutti i cibi lavorati e la birra.Ricapitolando la dieta Paleo consiglia di consumare soprattutto:carnepescecrostacei e molluschifrutta e verdura di stagionesemibaccheradicimieleLa dieta sempre di moda o dieta Paleo sconsiglia invece di assumere:cerealilatte e latticinisalezuccheroolioburrolegumicibi trattati o confezionatibirraDIETA SEMPRE DI MODA: DIETA PALEO, ESEMPIO MENU’ SETTIMANALELunedìColazione: uova sode e mandorlePranzo: bresaola e rucolaCena: salmone con verdure di stagioneMartedìColazione: salmone e nociPranzo: petto di pollo ai ferri con insalataCena: spezzatino con verdure crudeMercoledìColazione: fesa di tacchino e nociPranzo: insalata di gamberi e rucolaCena: pesce alla griglia con verdure di stagioneGiovedìColazione: prosciutto crudo e macedoniaPranzo: omelette con insalata e pomodoriCena: pollo arrosto con verdure grigliateVenerdìColazione: uova e nociPranzo: fettina con funghiCena: zuppa di verdure con affettato a sceltaSabatoColazione: uova e fruttaPranzo: insalatona di verdure miste con affettatiCena: scaloppine con verdure DomenicaColazione: frullato di frutta con latte di cocco o bevanda vegetale ricavata da frutta seccaPranzo: pollo al curry con insalataCena: salmone con verdure grigliateDurante la dieta è fondamentale bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua. Se si hanno attacchi di fame si possono mangiare frutta secca o affettati sempre in piccole quantità.