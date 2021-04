Dieta detox 5 giorni: menÃ¹ per dimagrire velocemente

Salute e benessere Diete

La dieta detox 5 giorni: menù per dimagrire velocemente. La dieta detox dei 5 giorni si basa su un menù che consente di dimagrire rapidamente. Si tratta di una dieta disintossicante che aiuta a depurare l’organismo. La dieta detox non può essere seguita da chi soffre di patologie importanti e comunque non può essere seguita senza aver chiesto prima il parere del proprio medico. Ma vediamo in un esempio indicativo come funziona e cosa mangiare nella dieta detox dei 5 giorni per dimagrire velocemente o meglio per disintossicare l’organismo da scorie e impurità e dai liquidi in eccesso.DIETA DETOX 5 GIORNI ESEMPIO MENU’ COMPLETO:DIETA DETOX 5 GIORNI: Primo giornoColazione: un bicchiere di acqua tiepida con uno spruzzo di succo di limone, uno yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero.Pranzo: insalata di verdure miste crude, con patate cotte al vapore e tonno al naturale, il tutto condito con un filo d’olio extravergine d’oliva.Cena: filetto di platessa cotto al vapore con contorno di verdure grigliate.DIETA DETOX 5 GIORNI: Secondo giornoColazione: un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone, uno yogurt magro con fiocchi d’avena integrali e una mela.Pranzo: riso integrale al pomodoro e un filetto di merluzzo al vapore con un filo d’olio extravergine d’oliva.Cena: minestrone di verdure miste.DIETA DETOX 5 GIORNI: Terzo giornoColazione: acqua e succo di limone, uno yogurt light e una ciotola di macedonia di frutta.Pranzo: minestrone di verdure con gallette di riso integrale.Cena: insalata mista con dadini di formaggio light e un filo d’olio extravergine.DIETA DETOX 5 GIORNI: Quarto giornoColazione: acqua con succo di limone, yogurt light e porridge di avena integrale.Pranzo: riso integrale al pomodoro e due fette di formaggio light.Cena: minestrone di legumi.DIETA DETOX 5 GIORNI: Quinto giornoColazione: acqua e succo di limone, yogurt light con cereali integrali e una mela.Pranzo: minestrone con patate.Cena: un filetto di salmone al vapore con un filo d’olio extravergine d’oliva e verdure grigliate.Se durante il giorno si soffre di attacchi di fame tra un pasto e l’altro potete mangiare una manciata di mandorle, noci o semi di zucca, oppure un frutto di stagione. Durante la dieta detox si deve bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di non fare nessuna dieta senza aver consultato il proprio medico di famiglia o i’uno specialista.