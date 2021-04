Ragusa, ai ristoratori e al mondo dello spettacolo la solidarietà del Pd

Politica Pd Ragusa

Ragusa ai ristoratori e al mondo dello spettacolo la solidarietà del partito democratico. Le note del segretario Peppe Calabrese e del consigliere Mario D’Asta. Ancora echi del partecipato sit-in tenuto mercoledì a Ragusa in piazza Poste su organizzazione del comitato ristoratori Co.Ri. Sicilia e concluso da un incontro di una delegazione di categoria con il prefetto Filippina Cocuzza.e dalla proclamazione dello stato di agitazione permanente. Sit-in al quale era presente anche il mondo dello spettacolo, il movimento “Le Partite Iva” , “Movimento Imprese e Ospitalità” (#MioItalia) e il gruppo “Brigate di Sala e Cucina”, composto da chef, direttori di sala e camerieri. A esprimere solidarietà alle esigenze e richieste rappresentate in piazza Poste dai rappresentanti di queste categorie è stata anche la segreteria cittadina del Partito democratico.Dice Peppe Calabrese “siamo consapevoli della grave crisi che la pandemia da Coronavirus ha generato e sta continuando a causare e sappiamo pure che i ristori stanziati dal Governo sono insufficienti a risanare le perdite. Sappiamo che la disperazione sta avanzando, crescendo, tra chi non è garantito da uno stipendio fisso. Ma siamo pure consapevoli che ogni giorno che passa sono sempre di più le persone vaccinate e questa è l’unica via per tornare alla normalità. Speriamo, naturalmente, che ciò accada il prima possibile. Si ripartirà appena la situazione sarà migliore proprio grazie alla campagna di vaccinazione: l’obiettivo è quello e tutti insieme dobbiamo tenerlo presente”. (da.di.)