Salvini: Fiducia in Draghi, non mi interessa la polemica con Speranza

Italia Governo Draghi

ROMA - ’’Le parole di Draghi su Speranza? Non mi interessa la polemica personale, io dal ministro della Salute mi aspetto lo stesso rigore applicato alle chiusure per le riaperture, non si può vedere solo rosso. Se i dati sui contagi calano perchè non si può riaprire? I dati scientifici devono valere sia quando si decidono le chiusure sia per programmare le riaperture’’. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ’’Radio anch’io’’, Rai Radio 1. ’’Ho fiducia in Speranza? Io ho fiducia in Draghi e negli italiani, non mi interessa la polemica’’, ha aggiunto.’’A Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e che ne ho molta stima’’, aveva detto ieri Draghi a Salvini incontrando il leader della Lega, come riferito dallo stesso premier nel corso di una conferenza stampa.