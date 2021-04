Italia Post Facebook

Laura Boldrini oggi sarà operata di tumore: ho paura? Sì, ho un pò paura Laura Boldrini oggi sarà operata di tumore: ho paura? Sì, ho un pò paura

L’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ieri sera in un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato che si sottoporrà ad un intervento chirurgico: ho paura, per la malattia non si è mai pronti. Nel messaggio indirizzato direttamente ai colleghi parlamentari scrive: «Care e cari, devo operarmi e starò lontana dai lavori parlamentari, mi dispiace molto ma è così». Laura Boldrini, ex presidente della Camera e ora deputata del Pd, ha voluto far sapere del suo intervento chirurgico a cui si sottoporrà oggi per un tumore, senza nascondere la sua paura. Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione.Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso – scrive la Boldrini - che chiunque al mio posto l'avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita. Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre, e di questo mi dispiaccio molto, ma così è. Ho voluto rendere nota io stessa, per questo motivo, la notizia della mia malattia. Un grazie alla mia famiglia, a tutti gli amici e a tutte le amiche, ai colleghi e alle colleghe e al personale sanitario che sono sicura mi aiuteranno in questa battaglia con le giuste cure, l'affetto e la vicinanza”.