Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni cade in piscina e annega

Tragedia questo pomeriggio a Quartu, in provincia di Cagliari, dove un bimbo di tre anni è annegato, cadendo nella piscina di una villetta, in località Margine Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, di origini ucraine, si trovava nella casa con la famiglia e altri connazionali. Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, allontanandosi per andare a giocare nelle vicinanze della piscina. Sarebbe caduto in acqua e annegato. Inutili sono stati i soccorsi delle persone presenti e del personale del 118, accorso sul posto.