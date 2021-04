Attualità Vaccino Covid

Vaccino Covid Ragusa, al via le prenotazioni tra i 65 e i 69 anni Vaccino Covid Ragusa, al via le prenotazioni tra i 65 e i 69 anni

È iniziata ieri, nel tardo pomeriggio, la prenotazione per la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i 65 e 69 anni, come indicato nella nota del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato Regionale della Salute. I suddetti soggetti saranno vaccinati con il vaccino Vaxzevria – così come previsto dal piano nazionale vaccinale anticovid-19. Gli interessati potranno collegarsi al sito oppure nella pagina Facebook dell’Asp per potersi prenotare. All’interno troveranno anche la modulistica che si ribadisce dovrà essere compilata prima di recarsi all’hub vaccinale ex ospedale Civile di Ragusa. Questo permette di determinare inutili file che provano solo disagio.Inoltre, l’Azienda sta già predisponendo altri due hub vaccinali uno al centro Fiere di Vittoria e l’altro a Modica che saranno pronti la prossima settimana. Infine, la vaccinazione procede spedita, nella nostra provincia, con più circa 62 mila dosi di vaccino già inoculate. https://www.asp.rg.it/news/1613-vaccinazioni-covid.html - https://www.facebook.com/asp7ragusa