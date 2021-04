Attualità Asp Covid Ragusa

Positivi Covid in forte aumento a Vittoria: in salita anche a Modica e Scicli Positivi Covid in forte aumento a Vittoria: in salita anche a Modica e Scicli

Positivi in aumento a Vittoria, Modica, Ragusa e Scicli. In particolare sono stati registrati 23 nuovi positivi in 24 ore a Vittoria, 7 a Modica e 5 a Scicli e Ragusa. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. Dai dati preoccupa in particolare il numero elevato dei positivi registrato a Vittoia. Ma vediamo in ordine di numero i contagi i dati di tutti i Comuni:269 (+5) Ragusa163 (+5) Scicli156 (+23) Vittoria129 (-1) Comiso80 (+7) Modica52 (-1) Santa Croce Camerina40 (+5) Pozzallo28 (-4) Acate10 Giarratana10 (+2) Ispica9 Chiaramonte Gulfi3 MonterossoLa situazione in provincia di Ragusa preoccupa anche per l'elevato numero di positivi ricoverati in ospedale dove da giorni continuano a registrarsi nuovi ricoveri per coronavirus.