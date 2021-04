Attualità Coronavirus

Hub vaccinale Covid Scicli: sindaco offre locali Hub vaccinale Covid Scicli: sindaco offre locali

Il sindaco Giannone offre i locali della Protezione Civile in contrada Zagarone per l’attivazione di un hub vaccinale. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha scritto al direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò manifestando la disponibilità dell’amministrazione comunale a concedere l’uso dei locali comunali della Protezione Civile e del Centro Operativo Misto per l’attivazione di un centro vaccinale. “Considerata l'esigenza generale che si prospetta nel nostro Paese in direzione di una sempre maggiore implementazione della vaccinazione contro il Covid-19, l'Amministrazione Comunale di Scicli manifesta la disponibilità di mettere a disposizione, a titolo gratuito, i locali comunali della Protezione Civile, del centro COM di C/da Zagarone, idonei all'uso, per l'attivazione di un hub vaccinale, in aggiunta al centro vaccini sito presso l'Ospedale “Busacca”, ai fini della programmazione del potenziamento ed efficientamento del servizio di vaccinazione, considerata anche la collocazione baricentrica rispetto al territorio comunale e di prossimità rispetto alla cittadinanza”. Così stamani il sindaco di Scicli.