Covid Sicilia, 1.505 nuovi positivi: 84 Ragusa

Sono 1.505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.182 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. Sono i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. La Regione resta quinta per numero di contagi giornalieri. Le nuove vittime comunicate dalla Regione in seguito a un ricalcolo con i dati incompleti dei mesi scorsi sono 258 e portano il totale a 5.015. Il numero degli attuali positivi è di 21.752 con 4.475 casi in meno rispetto a ieri; anche questo dovuto a un ricalcolo dei dati incompleti sul numero dei guariti nelle ultime settimane: 6.022. Negli ospedali i ricoverati sono 1.317, 30 in più rispetto alla giornata precedente, quelli nelle terapie intensive sono 168, 4 in più rispetto a ieri.Ecco la distribuzione dei positivi nelle singole province siciliane:471 Palermo128 Messina238 Catania135 Trapani181 Agrigento110 Caltanissetta110 Siracusa84 Ragusa48 Enna