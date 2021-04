Scene da far west a Licata, spara con pistola a salve vicino scuola

Cronaca Ultima ora

Scene da far west, a Licata. É stato un ragazzo di 17 anni a far esplodere due colpi di pistola - a salve e priva di tappo rosso -, seminando un prevedibile panico tra i presenti in strada- in pieno giorno, peraltro vicino alla scuola primaria "Angelo Parla" in via Montesano 26, in concomitanza dell'uscita degli alunni. Allarme e spavento per i genitori e per i bambini che hanno assistito alla scena. Ad intervenire sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Licata che hanno subito identificato il diciasettenne e poi lo hanno, successivamente, denunciato in stato di libertà alla procura dei minori di Palermo poiché ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.L'arma, dopo una perquisizione domiciliare, è stata sequestrata insieme con gli altri proiettili a salve detenuti dal minorenne.