I funerali del giornalista Elio Alfieri a Vittoria

I funerali del giornalista vittoriese Elio Alfieri si sono tenuti stamattina nella chiesa del Sacro Cuore a Vittoria. In chiesa per l’ultimo saluto del giornalista, ricordato affettuosamente da tutti come Direttore, si sono raccolti nel rispetto delle norme anti Covid, i familiari, gli amici e le persone che ne hanno conosciuto la bontà d’animo ed il rispetto verso gli altri. Elio era conosciuto non solo per il suo lavoro ma anche per la sua disponibilità e gentilezza d’animo. E’ stato protagonista del giornalismo nel territorio ragusano perché per tanti anni è stato il Direttore del Tg di E20 , la TV di Vittoria ma non solo. Alla famiglia del collega Elio le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa. (Foto Assenza)