Covid Ragusa, 977 positivi: morta una donna ragusana

I positivi al Covid 19 in porovincia di Ragusa sono 977 di cui 908 in isolamento domiciliare, 56 ricoverati e 13 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 8 aprile, del bollettino dell’Asp di Ragusa. In aumento il numero deu guariti che sale a 8.571 e anche il numero dei morti che sale a 223. Un decessso è stato registrato nell’area grigia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna ragusana di 84 anni. Ecco i dati dei 56 ricoverati tra l’ospedale di Ragusa e quello di Vittoria: 53 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 23 nel reparto di Malattie Infettive (tutti residenti in provincia), 15 in Rianimazione (tutti residenti in provincia di Ragusa e 14 in area Grigia (12 residenti in provincia e due provenienti fuori provincia) e 2 in area Covid (residente in provincia) all’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa dei Comuni iblei:32 Acate9 (+1) Chiaramonte Gulfi130 (+2) Comiso10 (+2) Giarratana8 (- 3) Ispica73 (+2) Modica3 Monterosso35 (-2) Pozzallo264 (+10) Ragusa53 (+1) Santa Croce Camerina158 (-16) Scicli133 (+7) Vittoria