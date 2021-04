Lavori condotta serbatoi: attivo servizio autobotte e autocisterna

Economia Comune di Ragusa

In corso i lavori di riparazione della condotta di adduzione ai serbatoi idrici che servono il quadrilatero via Canova -via Roma – via Cadorna - Via SS Salvatore. Attivi un servizio autobotte a richiesta ed un’autocisterna che stazionerà nella zona dei Salesiani. Proseguono ininterrottamente i lavori della condotta di adduzione ai serbatoi alto e medio dell’impianto di sollevamento San Leonardo, che potrebbe provocare disservizi idrici indicativamente nel quadrilatero compreso tra via Canova, via Roma, via generale Cadorna e via SS Salvatore. Al fine di ridurre i possibili disagi, è disponibile oltre al servizio autobotte dietro richiesta telefonica al numero 0932/676427, operativo in orari di ufficio, o rivolgendosi al centralino della Polizia Municipale in altri orari ( 0932/676771), un’autobotte che stazionerà in Largo Salesiani dalle 15.00 alle 22.00 di oggi e dalle 08.00 alle 22.00 di domani a disposizione dei cittadini.