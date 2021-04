Diete e piani nutrizionali, Csen Ragusa: ecco chi può prescriverle

Attualità Csen Ragusa

“Solo il medico dietologo e il biologo nutrizionista possono occuparsi di nutrizione umana, prescrivere diete e piani nutrizionali e di integrazione”. E’ quanto afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, con riferimento ai corsi con rilascio di qualifica di educatore alimentare di cui si fa tanto parlare anche sul territorio ibleo. “Stante la sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI penale, n.20281 del 28 aprile 2017 – chiarisce Cassisi – il dietista è un professionista tecnico-sanitario specificamente formato che può fare diete personalizzandole solo se precedentemente prescritte da un medico. La professione del nutrizionista richiede una preparazione scientifica di livello universitario. Alcune professioni, è bene specificarlo, potrebbero a vario titolo, occupandosi di benessere, estetica, salute, cura e commercio di prodotti dimagranti, farsi “tentare” dalla voglia di mettersi a dare diete o di svolgere il lavoro del nutrizionista, ma va chiarito che non possono farlo.Qualche esempio? Il farmacista consiglia integratori ma non può prescrivere diete, il tecnologo alimentare solo educazione alimentare non personalizzata; il personal trainer; istruttore laureato in scienze motorie; fisioterapista; infermiere; naturopata; estetista; chimico; psicologo; consulenti/venditori di prodotti o integratori per dimagrire. Il vero professionista della nutrizione abilitato ad elaborare diete o piani alimentari personalizzati in forma scritta è il medico nutrizionista, il biologo nutrizionista o il dietista. Pertanto, non hanno alcuna validità i titoli sportivi da educatore alimentare per lo sport e non abilitano in alcun modo un soggetto non rientrante nell’alveo dei professionisti abilitati ad elaborare diete o piani alimentari”.