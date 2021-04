Coppa Sicilia a Donnafugata: vittoria per Alessia Micieli

Sport Ciclismo

Quinta vittoria consecutiva fra le donne Esordienti per Alessia Micieli nella quinta prova di Coppa Sicilia Xc svoltasi al castello di Donnafugata. Micieli, portabandiera dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa, ha sbaragliato le avversarie giungendo al traguardo in solitaria con oltre dieci minuti di vantaggio. L’Abiomed, nella seconda partenza, ha conquistato un solido secondo posto fra le allieve con Anastasia Micieli ed ancora un secondo posto per la junior Federica Occhipinti che deve arrendersi al cospetto della campionessa Lucia Bramati del Team Trinx. Nelle categorie maschili, top ten per l'allievo Andrea Iurato e buone le prestazioni fra gli esordienti di Peppe Carpano, Gabriele Spata e Saro Criscione. Non riesce a tagliare il traguardo invece Flavio Schembari a causa di un inconveniente meccanico. In gara anche i grandi con il direttore sportivo Maurizio Mezzasalma che, spogliato dai panni di allenatore, vince nella categoria M6.Corrado Corliti sale sul secondo gradino del podio fra gli M5, mentre si ferma sotto il podio la prova di Carmelo Accetta che conquista il quarto posto fra gli M4. Quinta piazza per Salvatore Ansaldi fra gli M1 e buone le prestazioni di Gianni D'Amato e Gabriele Martorana. Ancora una volta, il sodalizio ibleo si conferma tra i più competitivi in tutta la Sicilia e intende continuare su questa stessa falsa riga anche nelle prossime settimane, cercando di migliorare il proprio rendimento.