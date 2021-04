Emergenza Covid Palermo: pronto soccorso pieni

Sicilia Ospedali

I pronto soccorso Covid dell'ospedale Cervello, di Termini Imerese e di Partinico sono ormai pieni. L'indice di sovraffollamento al Cervello è al 155%. Alto anche a Partinico dove nelle ultime ore sono state dirottare diverse ambulanze. "La situazione nei pronto soccorso ha superato il limite - spiegano i medici dagli ospedali - Aspettiamo nelle prossime decisioni da parte dei vertici della Regione". Diverse ambulanze da Palermo, come è successo nei giorni scorsi sono state dirottate verso Partinico. Ma anche qui la situazione è al limite.Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l'emergenza Covid-19, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. L'elaborazione è dell'ufficio statistica del Comune di Palermo. I dati - dice il Comune - sono definiti "provvisori" perché il report settimanale dell'ufficio del commissario viene stilato il giovedì.