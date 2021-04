Salute e benessere Diete

Alimentazione detox dopo Pasqua: esempio dieta Alimentazione detox dopo Pasqua: esempio dieta

Alimentazione detox dopo Pasqua: esempio dieta. Cominciare una dieta detox dopo Pasqua è la decisione più appropriata per liberare l’organismo dai liquidi e tossine dell’eccessivo consumo di cibi elaborati e uova di Pasqua al cioccolato. La maggior parte degli italiani dopo le feste punta sempre ad una dieta disintossicante, o dieta detox ovvero ad un regime alimentare utile per depurare l’organismo e dargli una sferzata di vitalità.Ma qual è l’alimentazione detox, cosa mangiare nella dieta dopo Pasqua.Prima di vedere un esempio completo della dieta detox dopo Pasqua, vediamo alcuni consigli utili da seguire per ridare benessere all’organismo e depurare le tossine e i liquidi in eccesso. Come prima cosa bisogna modificate lo stile alimentare ed inserire nella dieta i cibi detox ovvero tutti quelli ricchi di acqua, fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti, quindi verdure e frutta ed escludere quelli invece intossicanti, che avvelenano l’organismo, contengono proteine animali, grassi cattivi e colesterolo; tradotto in cibi, sono: alimenti da fast food, come hamburger, patatine fritte, hot dog, salse etc., prodotti processati e confezionati, caffè, alcolici.Modificate lo stile di vita: se possibile, fate molta attività fisica per attivare la sudorazione, uno dei meccanismi che l’organismo ha per espellere tossine; eliminate il tabagismo; riducete ai minimi termini l’esposizione all’inquinamento ambientale e imparate a gestire lo stress psicologico, anche attraverso la pratica di discipline meditative, come lo yoga.Durante la dieta detox dopo Pasqua bisogna bere molta acqua. Bere molta acqua è uno dei sistemi più efficaci per eliminare le tossine dall’organismo, attraverso urine e sudore. Non solo, bere tanta acqua aiuta a riossigenare la pelle, donandole un aspetto più sano e lucente e a eliminare quel senso di spossatezza. Per cominciare bene la giornata, è consigliabile bere a digiuno un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con una perla di olio di germe di grano, per mettere in moto il metabolismo. Dormite a cicli regolari e fare una regolare attività fisica, bastano dieci minuti al giorno.Ma vediamo ora l’alimentazione prevista in un giorno tipo della dieta detox dopo PasquaEsempio di dieta detox dopo PasquaColazioni: un centrifugato di frutta e verdura con un cucchiaino di miele e due fette di pane integrale.Spuntino: bevete due tazze di tè verde, poi una spremuta di agrumi, e prima di pranzo un altro centrifugato.Pranzo: via libera a un passato di verdura, poi a circa 300 grammi di verdura, meglio se cruda e condita solo con succo di limone, e a una bella porzione abbondante di frutta di stagione.Merenda: verso metà pomeriggio, bevete un’altra spremuta di agrumi e poi due tazze di tè verde, dolcificato con un cucchiaino di miele. Prima di cena, un altro centrifugato.Cena: un’altra porzione da 300 grammi di verdure bollite o crude, condite o semplicemente con un cucchiaino d’olio d’oliva extravergine, del succo di limone e sale, oppure con una crema fredda, a base di yogurt magro, prezzemolo e cetrioli. Prima di andare a dormire, è consigliato un decotto depurativo.