Politica Migranti

Emergenza Covid, Lega: basta sbarchi migranti in Sicilia, è intollerabile Emergenza Covid, Lega: basta sbarchi migranti in Sicilia, è intollerabile

“Basta sbarchi in Sicilia! È intollerabile quanto sta accadendo in questi giorni a Lampedusa”. A parlare è il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. “Mentre 60 milioni di italiani sono costretti in casa e l’isola è in zona rossa, continuano gli sbarchi senza sosta e nonostante il covid. Massima solidarietà – scrive Minardo - ai cittadini di Lampedusa e agli esponenti delle forze dell’ordine impegnati a contenere una situazione fuori controllo. La Lega Sicilia chiede con forza al governo nazionale che gli arrivi incontrollati di stanotte e di questi giorni siano gli ultimi. Il ministro Lamorgese chieda consigli a Matteo Salvini, l’unico finora ad avere dimostrato come si fa a contenere l’invasione, e agisca di conseguenza”.I migranti sbarcati a Lampedusa sono 70, 469 in hotspot. In centro 74 minori non accompagnatiSono 70 i migranti, tutti subsahariani, che sono riusciti ad arrivare a Lampedusa (Ag) con un barcone. All'hotspot, al momento, ci sono 469 persone, di cui 74 minori non accompagnati, a fronte di 250 posti disponibili. Stamani, con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag), sono stati trasferiti 75 migranti che andranno sulla nave quarantena che si trova in rada di Augusta. Nelle ore precedenti, altri 122 migranti adulti sono stati trasferiti su nave quarantena Adriatico che è in rada di Porto Empedocle e 68, con il traghetto, che sono stati ospitati in centri quarantena della provincia.Per domani, se le condizioni del tempo dovessero migliorare, la Prefettura di Agrigento prevede l'imbarco di ulteriori gruppi di migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulle navi quarantena Rhapsody e Splendid che sono in rada della più grande isola delle Pelagie.