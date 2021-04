Economia Ristoranti e bar

Crisi per ristorazione: assemblea Ragusa Crisi per ristorazione: assemblea Ragusa

La Cna territoriale di Ragusa organizza un’assemblea degli operatori del settore ristorazione con la partecipazione dei parlamentari nazionali e regionali dell’ambito locale. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 aprile alle 16,30 in videoconferenza con gli stessi operatori e con l’invito a partecipare rivolto ai deputati: Giorgio Assenza, Stefania Campo, Nello Dipasquale, Marialucia Lorefice, Maria Marzana, Nino Minardo, Pino Pisani e Orazio Ragusa. All’assemblea interverranno anche i massimi vertici regionali e nazionali dell’associazione di categoria. Da oltre un anno, a seguito della pandemia e delle conseguenti decisioni dei Governi regionale e nazionale, le attività del settore, bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, etc., stanno vivendo una situazione ogni giorno più drammatica. Basti solo pensare che, nei circa 400 giorni compresi fra l’1 marzo 2020 ed il 31 marzo 2021, i giorni di chiusura totale o parziale imposti dai vari Dpcm sono stati oltre 200 e che il calo del fatturato si aggira su un importo medio compreso fra il 35 e il 55%.“L’ultimo decreto legge approvato dal Governo nazionale, il n. 44 dell’1 aprile 2021 – spiegano dalla Cna territoriale di Ragusa – non ha fatto altro che posticipare ulteriormente al prossimo 30 aprile le chiusure dei locali, limitando l'attività all’asporto e alla consegna a domicilio. Non intendiamo mettere in discussione le decisioni governative dettate dalla necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tuttavia, non si può nemmeno disconoscere la gravissima situazione economica in cui versano le imprese della ristorazione. È pertanto assolutamente necessario intervenire al più presto per fornire tutti i possibili sostegni di carattere economico alle imprese interessate prima che sia troppo tardi”. A partire da oggi, martedì 6 aprile, quanti intendono partecipare sono invitati a richiedere il link per l’accesso alla videoconferenza rivolgendosi ad uno dei seguenti recapiti. Email: adimartino@cnaragusa.it; telefono: 0932686144; cellulare: 3925317229.