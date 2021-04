Attualità Ordinanza Ragusa

Focolaio Covid in una scuola a Ragusa: sindaco sospende lezioni

Focolaio Covid nella scuola mariele Ventre di Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì emana un'oridnanza per sospedere le lezioni fino al 9 aprile. Ecco l'ordinanza: Con ordinanza sindacale n. 495 del 5 aprile 2021 (allegata) è stata disposta la sospensione nella Scuola Statale “Mariele Ventre” di Ragusa delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 6 ed il 9 aprile prossimo per garantire l’isolamento ed il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-12, nonché le eventuali attività di sanificazione degli ambienti scolastici interessati:lo svolgimento, nella citata scuola di cui al punto che precede delle attività didattiche a distanza per gli studenti della stessa scuola;di escludere l’applicazione del presente provvedimento per gli alunni diversamente abili o con situazioni di problematicità comunque denominate che abbiano assegnato insegnanti di sostegno e/o operino con l’assistenza scolastica.La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso la Scuola Statale “Mariele Ventre” dal 6 al 9 aprile per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 fa riferimento – si legge, tra l’altro, nell’ordinanza emessa – alla nota dell’ASP n.7 di Ragusa del 5 aprile 2021 con la quale in relazione alla richiesta di questo Ente del 3 aprile 2021 in merito alla necessità di chiudere il plesso scolastico della suddetta scuola, ha espresso il proprio parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo 6-9 aprile per garantire l’isolamento ed il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2 nonché le eventuali attività di sanificazione degli ambienti scolastici interessati.