E' morto il giornalista di Vittoria Elio Alfieri: il cordoglio di Assostampa

I giornalisti di Assostampa Ragusa si stringono al dolore dei familiari e degli amici di Elio Alfieri scomparso prematuramente questa mattina. Elio, già direttore di Tele Val d’Ippari, di Video Mediterraneo, di E20Sicilia, è stato appassionato narratore di sport e fine umorista. È stato firma di innumerevoli servizi ed articoli satirici sia in tv, in radio e sui social. Mai volgare, ma con il tratto dell’irriverenza, ha raccontato la politica ed i suoi protagonisti sotto l’aspetto ironico e burlesco. Appassionato di sport, amava in particolar modo il calcio. La sua vita professionale comincia con la radio e con essa, ironia della sorte, si conclude. A Radio Sole, ultimo suo incarico, era direttore e conduttore di una rubrica di attualità all’interno della trasmissione “Buongiorno giorno” condotta da Roberto Ciaculli.Su Facebook aveva dato vita ad una pagina satirica denominata “Facebrutt Vittoria” dove non risparmiava vignette esilaranti. Sagace e spontaneo lascia un ricordo indelebile nella comunità vittoriese e tra i colleghi giornalisti.