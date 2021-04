Sicilia Coronavirus

Donna 37enne pugliese positiva al Covid trasferita a Palermo

Sarà ricoverata all'Ismett di Palermo una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con Ecmo, l'ossigenazione extracorporea cuore-polmone. L'aereo dell'Aeronautica militare con a bordo la donna ha lasciato la base di Brindisi alle 13.15. Il trasferimento in Sicilia si è reso necessario per la saturazione di posti letto di terapia intensiva negli ospedali pugliesi.Lo rende noto il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.