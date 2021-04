Economia Ristoratori

Ragusa, i ristoratori di Confimprese incontrano il prefetto. Nei giorni scorsi si è tenuto a Ragusa un incontro della delegazione di Confimprese iblea con il prefetto Filippia Cocuzza per spiegare lo stato di profondo malessere che vive la categoria.dei ristoratori. Da parte del presidente territoriale Peppe Occhipinti e provinciale, Pippo Occhipinti, insieme al vice presidente Giancarlo Gurrieri al rappresentante del Governo è stato consegnato un documento con alcuni punti programmatici, quali un intervento immediato sugli affitti, la sospensione delle bollette e lo sgravio delle utenze, sostegni economici immediati per consentire la ripresa delle attività produttive. Il prefetto Filippina Cocuzza, adesso, si farà portavoce delle istanze dei ristoratori ragusani, trasmettendo il documento presentato al governo centrale per le misure da adottare. Il presidente provinciale Pippo Occhipinti ha voluto ringraziare il prefetto per la disponibilità dimostrata. e “per aver ascoltato il grido di dolore e di grande preoccupazione di un comparto oramai allo stremo.Siamo consapevoli della straordinaria emergenza sanitaria ma non comprendiamo le scelte adottate dal governo”. Intanto nella mattinata di martedì 7 aprile il neonato Co.ri Sicilia, comitato di pizzerie, bar, ristoranti, pub e pasticcerie terrà un sit-in dalle 10,30 alle 13 in piazza Matteotti (piazza Poste) chiedendo al contempo un incontro in delegazione con il Prefetto Cocuzza. (da.di.)