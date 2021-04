Pagamento bollette canone idrico: le novità a Ragusa

Economia Avviso

Il Settore Risorse tributarie - Servizio idrico del Comune di Ragusa, informa gli utenti del servizio idrico che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento della rata unica o dell’ultima rata del saldo del canone idrico, anno 2020. Lo stesso servizio fa presente che, in ogni caso, entro il termine ultimo del 08/04/2021, è possibile pagare la bolletta idrica senza applicazione di interessi di mora. Nell’home page del sito istituzionale del Comune di Ragusa è presente il Portale del Contribuente “TASSE E TRIBUTI” attraverso il quale è possibile accedere al “Servizio idrico Online “ che consente, a seguito registrazione, la possibilità di pagare online le bollette del Servizio Idrico.Effettuato l’accesso a detto Portale sarà possibile visionare un link tutorial che spiega con chiarezza come effettuare il pagamento.